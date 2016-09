Revive dolor para familiares de decapitados en Las Choapas

“Apesta horrible, ¿qué será?”, cuestionó un obrero a sus compañeros, de los que esperan ser contratados por compañías petroleras en el pozo Los Soldados, en seguida comenzaron a husmear, el olor nauseabundo los llevó a la orilla de un rancho y ahí, una bolsa color negro les llamó poderosamente la atención, hervía de moscas y con solo removerlo constaron que se trataba de restos humanos. Huyeron asustados y mediante una llamada telefónica alertaron a la policía.​

El martes 6 de septiembre, es decir, hace nueve días, fueron localizados cinco cuerpos humanos decapitados y embolsados, en la supercarretera Las Choapas-Raudales, a la altura del kilómetro 28+900.

Se trataba de cuatro hombres y una mujer que fueron levantados en distintos puntos de la ciudad, sus cabezas no fueron encontradas durante las 24 horas que sus familiares velaron los cuerpos previo a su sepultura, pero ayer, peritos confirmaron que las cabezas encontradas corresponden a dichos cuerpos.

Los infortunados fueron identificados como: María De la Cruz González Pedraza, de 41 años de edad; Miguel Jacinto De la Cruz, de 16 años; Jesús López García, de 22; Concepción Isidro González, de 31 y Rubén Félix Olán, de 17 años de edad, todos residentes de esta ciudad y quienes fueron sepultados prácticamente incompletos.

El hallazgo

Alrededor de la una de la tarde de este miércoles 14 de septiembre, un grupo de obreros se encontraban parados a orilla de la carretera Las Choapas-Paralelo, en la entrada a la batería “Los Soldados”, en territorio de Agua Dulce, de repente, el viento les arrastró hacia sus fosas nasales un olor nauseabundo y uno de ellos enseguida replicó sobre la pestilencia.

Al no tener nada qué hacer, más que esperar a que los llamen para ser contratados en trabajos diversos para las compañías petroleras, se dispusieron a buscar de dónde provenía la peste, no tardaron mucho, justo en la orilla de un potrero y cubierto entre la maleza había una bolsa color negro de la que zumbaba el sonido que producían cientos de moscas.

La curiosidad por saber qué había en su interior, los hizo remover el bulto con un palo, al romperla, lo primero que vieron fue una cabeza humana, asustados, se alejaron y dieron parte a la Policía del Estado, los oficiales se dirigieron al lugar y a 30 metros de la carretera Las Choapas-Paralelo, hacia la entrada del camino a la batería encontraron la bolsa, para ese entonces, los obreros ya se habían retirado, nadie quería convertirse en testigo ni aparecer en expedientes oficiales.

De acuerdo con los testimonios recabados por este medio informativo, los obreros un día antes también habían sentido un olor, pero no tan fuerte, no le dieron importancia, hasta ayer cuando decidieron buscar la procedencia de la peste, ya que a simple vista no era visible el bulto porque hay maleza entre el rancho y la carretera.

En cuestión de minutos, la escena fue acordonada y vigilada por elementos de Seguridad Pública del Estado y del Ejército Mexicano, más tarde, arribó personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Policía Ministerial del municipio de Agua Dulce.

Una vez realizada la diligencia, sacaron la bolsa y por el olor y el agua que escurría del interior, se ocuparon otras dos bolsas más para envolverla, posteriormente la llevaron a conocida funeraria de la ciudad donde peritos la abrieron por completo y constataron que se trataba de cinco cabezas humanas.

Asimismo, se procedió a otras diligencias y comparaciones que llevó a confirmar que correspondían a los cinco cuerpos hallados nueve días antes.

Revive el dolor

A través de las redes sociales y por mensajes de celular, los familiares de las víctimas se enteraron del hallazgo y comenzaron a llegar a la funeraria donde permanecían las extremidades, en medio del llanto y dolor, hicieron pasar a un solo integrante de cada familia para que corroborara, todos reconocieron el rostro de sus consanguíneos, aún cuando ya presentaban un avanzado estado de descomposición.

“Por qué Dios mío, qué estoy pagando padre celestial, por qué este dolor”, lamentaba en medio del fuerte llanto la madre de uno de los infortunados. Entre familiares, amigos y conocidos se daban consuelo para tratar de aminorar el dolor.

Personal de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia de esta ciudad se encargaría de todas las diligencias, toda vez que en Agua Dulce no existe agencia, aunado a que aquí se lleva todo el expediente de estos hechos, cuya extrema violencia ha conmocionado a la sociedad choapense.

De acuerdo con personal ministerial, ayer por la tarde-noche solicitaron instrucciones a la Fiscalía General del Estado en la ciudad de Xalapa, para conocer qué protocolo seguir en este caso, por lo que se presume que tendrían que volver a abrir los ataúdes para depositar la cabeza de cada uno de los difuntos, pero hasta anoche esperaban una respuesta.

Los cuerpos

Como se informó oportunamente, el pasado 6 de septiembre aparecieron los cuerpos de las cinco personas decapitadas en un camino de terracería, a un costado de la supercarretera Las Choapas-Raudales y sobre ellos, sus ejecutores dejaron un mensaje escrito en una cartulina color blanco, en el que se atribuye la matanza al Cártel Jalisco Nueva Generación y advierten que lo mismo les pasará a los taxistas y todos aquellos que cooperan con un grupo delincuencial adversario.