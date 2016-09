Luis Gerardo Méndez apoya las familias diversas

Mientras por las calles de la Ciudad de México y otras partes del país decenas de personas salen a marchar a favor de lo que consideran “la familia tradicional”, el cine y sus artífices buscan demostrar que para crear una familia no importa etnia, cultura o orientación sexual.

Dos de ellos son Luis Gerardo Méndez y Martha Higareda, quienes dicen estar en contra de dichas manifestaciones, pues atentan contra la libertad de los individuos, pues consideran que todo mexicano tendría que tener derecho a casarse y formar una familia, sin importar su orientación sexual.

“Es sorprendente cómo en el país seguimos cuestionándonos adoptar o casarse (entre personas del mismo sexo) está bien o es lo correcto, cuando creo que eso ya no debería ni siquiera estar en tela de juicio.

Creo que deberíamos tener un discurso de amor, tolerancia y respeto, en lugar de discursos de odios y separación”, enfatizó Luis Gerardo.

Esa misma postura la tienen Martha, quien asegura que la poca tolerancia a la diversidad que se ha mostrado en las marchas que se han realizado en Querétaro y Guadalajara, pidiendo que los gays no puedan contraer matrimonio, proviene de adultos conservadores y no de los jóvenes, quienes afirma son más abiertos y apelan a la igualdad de derechos.

“Los adultos son los que están cuestionando estas cosas, los niños lo ven de forma natural, tengo hermanos pequeños que cuando sale el tema de matrimonios entre gays o la adopción, lo toman bien, no lo ven como algo que hay que tachar. No es algo que les importa de forma negativa, hay una generación nueva muy abierta y tolerante, que permite que el otro haga lo que desee sin cuestionarlo”, dijo. La postura que ambos histriones presentan es la que -dicen- los movió para prestar sus voces a la nueva cinta animada de Warner Animation Group -Lego the movie- titulada “Cigüeñas”, en la que se muestra los distintos tipos de familias que actualmente existen en el mundo.

“La película nos hace ver lo atrasado que estamos en muchos sentidos, esta película se hace para un público infantil y adolescentes y el que hablen de estas temáticas sobre los distintos tipos de familia nos hace ver que en otros países el temas de las parejas del mismo sexo o la adopción por parte de ellas es algo de lo más común”, añadió Méndez.

