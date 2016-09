​A través de la función ‘stories’ de Instagram –que permite subir videos o imágenes de manera temporal-, la hija de Michael Jackson habló sobre el bullying que sufre constantemente en redes sociales.

No entiendo cómo puede haber tanto odio en el mundo, he tratado de defenderme, bloquear a los haters, no leer los comentarios, he intentado muchas cosas. Ignorarlo, pero es difícil cuando hay tantos', denuncia Paris Jackson al inicio del video.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/y-53wjJFmoE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>​



Paris continuó con su mensaje, preguntándose porqué si es tan abierta con lo que hace todos los días, recibe este tipo de atención negativa.

Cuando tenía 14, recibí tanto odio, que intenté suicidarme y luego me tome un descanso de dos años en redes sociales. La gente me pidió que regresara e hiciera mi Instagram público otra vez, y nada cambió’.

Paris Jackson, quien tiene una carrera como modelo y actriz, tiene más de 759 mil seguidores en Instagram y 1.25 millones en Twitter, donde compartió un mensaje, refiriéndose a las acciones que tomó Justin Bieber de cerrar su cuenta tras las amenazas que sufrió por sus fans.

‘No culpo a Justin por borrar su cuenta de Instagram. El tipo de acoso que veo en mis cuentas diario es suficiente para hacer que alguien se quiera suicidar’.

Paris terminó su mensaje pidiendo que se termine el cyberbulling.

Somos seres humanos. Tenemos corazones, cerebros y sentimientos y cuando dices cosas hirientes a las personas, las lastimas. Es realmente agotador.’