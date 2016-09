Manchester United pierde en el primer partido de grupos de Europa League

El Manchester United inició con derrota su participación en la Europa League, al perder en Rotterdam ante el Feyenoord por 1-0 en la primera jornada del Grupo A del torneo.

El equipo de José Mourinho, que hizo algunos cambios en relación al once que el sábado pasado jugó el derbi de Manchester contra el City en Old Trafford, contó, no obstante, con jugadores como los españoles David De Gea, Juan Mata y Ander Herrera, los franceses Paul Pogba, Anthony Martial y el canterano Marcus Rashford.

Dejó en el banquillo, sin embargo, al sueco Zlatan Ibrahimovic al que recurrió a la hora de partido igual que al holandés Memphis Depay y al inglés Ashley Young.

El Manchester United fue incapaz de superar al Feyenoord. Solo aumentó la intensidad cuando se encontró con el partido en contra, a falta de once minutos, después de que Tonny Vilhena aprovechara un centro desde la derecha del danés Nicolai Joergensen para batir a David De Gea y marcar el gol del triunfo local.

El revés en Rotterdam es la segunda derrota seguida del equipo de José Mourinho, que el sábado cayó ante el Manchester City en la cuarta jornada de la Premier.

