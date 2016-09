Kim Kardashian responde a las críticas del estilo de su hija North West

​Hay un tema para Kim Kardashian que es sagrado: sus hijos. El amor familiar que la socialité les profesa, es tal, que nunca dudaría en sacar las “garras” si de defender a North o Saint West se trata. Así lo dejó ver esta semana la esposa de Kanye West, quien sin temor defendió el estilo de su primogénita ante los ataques de uno de sus detractores.

Todo comenzó cuando la estrella de Kepping Up With The Kardashians respondió a sus fans cómo es que la pequeña de tres años elige sus estilosos atuendos. “Hacemos toda su ropa, así que ella escoge las telas en las tiendas”, publicó en Twitter la socialité.

Tardó más en escribir el tuit, que en recibir la respuesta de un sujeto que, sin duda, no es su fan: “Estas son el tipo de cosas por las cuales la gente te odia @Kimkardashian”, escribió el hombre. Fue entonces cuando el instinto materno desató la ira de Kim, quien no dudó en poner en su lugar al tipo con un par de mensajes que simplemente lo dejaron callado.

“¿Por qué ella siente pasión por la moda y le damos las herramientas para explorar eso?”, cuestionó Kim y continuó: “Tal vez deberías pasar menos tiempo odiando a otros y amándote a ti mismo. La vida es buena. Sé feliz y bendecido, con toda sinceridad”, finalizó.

Así, clara y con la convicción de que su pequeña merece los estilosos outfits que luce en sus apariciones públicas, Kim sacó la casta por la niña. Y vaya que North tiene gusto por lo bueno, hace apenas unos días la vimos lucir una bolsa Nano Speedy de la firma Louis Vuitton, valuada en poco más de 19 mil pesos.

Y es que a su corta edad, la pequeña cuenta con un guardarropa de envidia. Desde sus primeros días de vida, North portó prendas de firmas como Chanel, Balenciaga o Givenchy, así que, para nadie es una sorpresa que goce de un exquisito gusto a la hora de elegir sus prendas. Tras la reacción de Kim ante la opinión de su detractor, a nadie le quedarán ganas de criticar a los hijos de la socialité, quienes tiene mucha mamá para defenderlos, ¿no lo creen?

​