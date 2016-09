“Nunca me ha interesado el dinero ni lo material”: Obrador

​El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “nunca me ha interesado el dinero ni lo material”.

A través de un video compartido en su cuenta de Facebook, el dos veces candidato a la Presidencia de la República sostuvo que el desinterés por lo material es algo que no pueden comprender sus adversarios políticos, a quienes volvió a tachar de "corruptos".

En el mensaje, López Obrador relata que hace tiempo una mujer de nombre Hilda Castilla Flores le entregó un sobre en el marco de unos recorridos que realizaba en alguna comunidad de Monterrey, Nuevo León.

Al pensar que se trataba de una carta, la abrió recientemente y se dio cuenta de que su contenido eran 100 dólares, los cuales había donado a su causa un hombre de nombre Froylán Solis Guerrero, fallecido en agosto de 2014.

Recuerdo bien que en Benito Juárez, muy cercano a Monterrey una señora se acercó y me entregó esta carta, siempre me entregan cartas, peticiones, y me llamó la atención porque me dice: ya estoy contenta, ya cumplí con mi esposo, que era su deseo, jamás pensé que llegaría el día de entregarle su encomienda", indicó.

El sobre decía "para López Obrador y su buena acción" agregó en el mensaje el tabasqueño.

Más adelante, el dirigente de Morena señala que actos como esos le conmueven y explican el porqué de su movimiento, " algo que no van a entender nunca los corruptos".

En seguida, recordó que en 2006 tras estallar el conflicto postelectoral, mucha gente hizo donaciones económicas a una cuenta bancaria para apoyar su inconformidad.

De acuerdo con López Obrador acciones como esa lo sostienen, pero no en lo material sino en lo emocional y por eso seguirá luchando y teniendo principios y valores y nunca traicionará a la gente del pueblo que lo apoya.

Esto lo doy a conocer porque nuestros adversarios que son muy corruptos, por eso es nuestro movimiento, no quieren aceptar que nosotros luchamos por ideales, por principios, que no me interesa el dinero, que nunca nos ha interesado lo material como también aclaro, no todo el que tiene es malvado, estoy en contra de la riqueza mal habida, de la corrupción, no de la gente que con esfuerzo y trabajo logra un patrimonio, pero nosotros no luchamos por dinero", aseveró.

La difusión de este mensaje se da a conocer luego de que Grupo Imagen Multimedia (GIMM) reveló hace dos días que el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México simuló heredar a sus hijos en vida el rancho La Chingada que a su vez le dejaron como herencia sus padres hace 16 años.

La simulación consiste en que los hijos del líder de Morena no podrán usar ni poseer dicha propiedad hasta en tanto López Obrador viva; no obstante, aun cuando no aparezca como dueño, el tabasqueño podrá hacer lo que quiera con el predio.

Esta propiedad, cabe destacar no fue contemplada en su declaración 3de3 ni en las anteriores a 2012.​