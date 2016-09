​El hielo del Océano Ártico este verano disminuyó a su segundo menor nivel desde que los científicos comenzaron a monitorearlo vía satélite.

El hielo en el mar alcanzó su punto más bajo en verano el sábado, extendiéndose 4.14 millones de kilómetros cuadrados (1.6 millones de millas cuadradas), indicó el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo en Colorado. Eso está detrás solamente de los 3.39 millones de kilómetros cuadrados (1.31 millones de millas cuadradas) registrados en 2012.

El nivel de este año técnicamente fue de 9.842 kilómetros cuadrados (3.800 millas cuadradas) menos que en 2007, pero eso es tan cercano que los dos años prácticamente están empatados, dijo Mark Serreze, director del centro.

El nivel mínimo del 2016 año es de casi 2.59 millones de kilómetros cuadrados (un millón de millas cuadradas) menor que el promedio registrado desde 1979 al año 2000, lo cual equivale al tamaño de Alaska y Texas combinadas.

Los científicos culpan de estos cambios al cambio climático generado por el hombre.

<blockquote class="twitter-video" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">Arctic sea ice melted to 2nd smallest level in nearly 40 years, reaching low point Sept 10: <a href="https://t.co/ko8MlRh92c">https://t.co/ko8MlRh92c</a> <a href="https://t.co/YeQIp2jay5">pic.twitter.com/YeQIp2jay5</a></p>— NASA (@NASA) <a href="https://twitter.com/NASA/status/776483189703475200">15 de septiembre de 2016</a></blockquote>