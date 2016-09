Bella Hadid explica el por qué de su caída

​Bella Hadid vivió la pesadilla de una modelo el miércoles cuando se cayó en medio de la pasarela, durante el desfile de Michael Kors en Nueva York. El bombón de 19 años se resbaló pero logró levantarse y terminar el desfile con el resto de las modelos, entre quienes estuvo Kendall Jenner.

Podríamos describir el dolor y la vergüenza que Bella probablemente sintió en el momento, pero en vez de eso nos concentraremos en las caras de la audiencia, donde estaban Emily Blunt y Sienna Miller. Las reacciones de quienes estaban viendo (nadie se levantó, por cierto) dicen lo que todos pensamos y sentimos al ver las fotos del colapso de Bella.

"Oh Dios, oh Dios, oh Dios". Solo podemos especular lo que sucede en la mente de esta mujer.

"M**rda". La única palabra que se nos ocurre.

Todo el mundo parecía tener sus teléfonos en mano para grabar a las modelos, pero no se imaginaban que iban a capturar otro tipo de escena.

Es como un accidente automovilístico. No quieres ver pero no puedes evitarlo.

Poco después de la viralización de su caída, se refirió al respecto:

"Chicos, ahora soy una bailarina de brake dance profesional", tuiteó. "Me olvidé decirles".

Aunque podría ser una explicación, nosotros tenemos otra teoría posible.

Se nos ocurrió que luego de leer la entrevista donde su hermana Gigi explica cómo es su dieta, ella decidió ir un paso en falso más allá e innovar en su nutrición por lo que decidió incorporar todas las vitaminas y minerales del Suelo.

Sí, suelo. Claramente Gigi intentó comer un poco de sueño aunque por modales prefirió no hacerlo en público y al final se arrepintió.

"Guys I'm a professional break dancer now I forgot to tell u" — Bella Hadid (@bellahadid) 15 de septiembre de 2016

