Escuela primaria recibió una visita inesperada de cuatro burros

​Una escuela primaria de los suburbios de Phoenix recibió una visita inesperada.

Miembros del personal vieron el jueves por la mañana a cuatro burros vagando por el patio de Vistancia Elementary, en la ciudad de Peoria.

La portavoz del Distrito Escolar Unificado de Peoria, Erin Dunsey, señaló que los empleados de la escuela vieron a los burros ingresar al terreno desde el estacionamiento. Los animales entraron al patio y salieron por una puerta lateral.

Dunsey afirma que los animales estuvieron solo unos instantes y antes de que los alumnos llegaran a clases. Nadie resultó lastimado.

Las autoridades recibieron un reporte de que había burros sobre un campo de golf y se cree que son los mismos animales, señaló el portavoz de la policía de Peoria, Brandon Sheffert.

Los funcionarios de la Oficina Federal de Manejo de Tierras, encargada de las adopciones de burros silvestres, señalaron que es poco común ver a los animales en zonas residenciales.

Todo aquel que se encuentre con los burros debe mantenerse alejado de los animales y evitar alimentarlos.