Vecinos de la Nueva del Río reclaman daños a la Conagua

Vecinos de la colonia Nueva del Río viven en la zozobra, pues temen que los trabajos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el río Aguadulcita les haga perder su patrimonio, esto luego de que ya han tenido problemas con el canal del desagüe que la empresa tapó.

Los residentes de la calle aseguran tener miedo, pues cuando el personal que se encontraba laborando en la colocación de un muro de contención en el río por parte de la Conagua necesitaron una vía de acceso a la orilla del Aguadulcita, requirieron tapar el canal a cielo abierto que le servía a la calle como desagüe pluvial.

Todo esto para que la maquinaria pesada pudiera transitar, en su lugar, colocaron un tubo de 30 pulgadas que es diez veces más pequeño que el canal, entonces los vecinos (para evitar un conflicto con la empresa) no dijeron nada, pues nunca creyeron que les fuera a afectar.

Sin embargo, hace unos días comenzaron las lluvias y en cuestión de minutos el agua comenzó a subir sin motivo aparente, aunque las precipitaciones no había sido muy abundante, preocupado, Camilo León Márquez, uno de los líderes de la colonia se apresuró a investigar qué pasaba y encontró la razón del problema.

El tubo había sido tapado por la basura y el agua se había encharcado, lo que provocaba que esta se regresara “se había formado un tapón y el agua nada más daba vueltas”, explicó el residente.

Fue entonces que solicitaron el apoyo de Protección Civil y de la empresa para que removieran la tierra y despejaran una vez más el canal, así que después de algunas maniobras fue abierto el canal de nuevo y el agua fluyó, pero los vecinos ahora temían por su seguridad y la de su patrimonio, ya que se dieron cuenta de que la situación se volverá a repetir, especulando que tal vez sea de noche, cuando no haya nadie pendiente para reaccionar a tiempo.

Pese a que se reunieron con representantes del municipio y de la empresa para llegar a una solución, el personal de la compañía sólo se comprometió a abrir el canal cuando el agua se encharque, lo que no les garantiza a los residentes que eso vaya a ocurrir lo suficientemente rápido antes de que el agua se desborde.

Los vecinos pidieron la asesoría del director de gobernación, Javier León Ordoñez, este sólo les dijo que era lo único que podían ofrecerles, ya que los vecinos deseaban que la empresa se hiciera responsable si ocurrían daños irreparables a consecuencia de la obra, pero ni la empresa ni el titular de gobernación estuvieron de acuerdo.

Pese a la reunión, los vecinos no obtuvieron anda en concreto, únicamente el compromiso de palabra del personal de la empresa, pues no se firmó minuta alguna que avale el acuerdo, por lo que ahora temen que la empresa no respete lo acordado o que no puedan reaccionar a tiempo y de un momento ocurra una severa inundación. ​