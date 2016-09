La pequeña ‘Miss Flint’ conoce a Trump y su reacción se viraliza

​Amariyanna Copeny, de tan solo nueve años, se convirtió en una sensación en la red gracias a una fotografía.

La pequeña que tiene la corona de ‘Little Miss Flint’ conoció al candidato republicano Donald Trump, mientras este realizaba campaña en Michigan.

Por supuesto que el magnate no perdió oportunidad para tomarse una foto con la pequeña (quien apoya una campaña que exige agua limpia en Flint, ya que desde 2014 no han solucionado el problema), aunque nunca esperó que la mirada de la niña sería de miedo y no de alegría.

Desde que fue publicada en redes sociales se volvió viral, ya que se comparó con otra fotografía donde Copeny conoce al presidente Obama y su reacción es completamente opuesta.

