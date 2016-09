La vida de Jenni Rivera quedará inmortalizada en serie de TV

​La vida de Jenni Rivera llegará a una serie de Telemundo y los fanáticos pueden participar en las audiciones para interpretar a la estrella.

Christian Acosta entrevistó a la madre de la fallecida cantante, Rosa Saavedra, y a su hermana, Rosie Rivera, quienes ofrecieron los detalles sobre el futuro proyecto a través de Facebook Live.

"Esta es la serie autorizada, la verdadera. Será maravillosa. He estado leyendo los guiones y son buenísimos", dijo Rosie. "Todavía estamos en ese proceso (de terminar la serie), vamos por el décimo episodio. Mi hermano Juan Rivera y yo revisamos los guiones y tuve que llamar a mi mamá y decirle: ‘Mamá, ¿esto ocurrió?' Veo la infancia de mi hermana y lloro y me río cuando leo los guiones. Obviamente yo no viví esas cosas, pero mis padres me contaron todas esas hermosas historias".

Rosie y su hermana Jenni tenían 12 años de diferencia, por eso la CEO de Jenni Rivera Enterprises está tan feliz de poder vivir parte de la vida de su hermana.

Saavedra explica que, para ellos, crear la serie ha sido agridulce. Han podido revivir muchos momentos, pero también los hizo extrañarla más. La familia asegura que han trabajado mano a mano con el escritor de la serie e inclusive le han mostrado todos los lugares donde Jenni vivió, desde un garaje hasta la mansión que compró orgullosamente en Encino, California. Rosie inclusive admite que sus padres descubrieron momentos que vivieron solo Jenni y sus hermanos. Saavedra dice que Jenni encubría mucho a sus hermanos y ahora se da cuenta de todas las locuras adolescentes que hicieron.

La historia es crucial, pero la pregunta en la mente de todos es quién interpretará a la cantante. La familia ya comenzó a hacer audiciones y esperan que la actriz que interprete a Jenni pueda darle vida a su espíritu "100% mexicano y 100% estadounidense". "Jenni era las dos cosas, podía ser muy gueto algunas veces, ¡oh, cuánto extraño eso!", dijo Rosie. "Pero, honestamente, solo buscamos a la mejor. No tiene que ser una actriz súper famosa, sería genial que lo fuera, pero solo buscamos a la persona que interpretará mejor a Jenni. Así que si eres una actriz y quieres intentarlo, participa. Pronto comenzaremos las audiciones".

Si el proceso de audiciones te parece conocido, es porque Jenni amaba a Selena de Jennifer Lopez. Su hermana explicó, "Jenni realmente pensaba que Selena la película catapultó la carrera de J.Lo. Jenni decía, ‘Eso es lo que quiero hacer un día con mi vida, quiero ayudar a alguien que apenas está comenzando y catapultarla".

La familia dice que habrá audiciones para Jenni niña, adolescente, mujer joven y estrella adulta.

Rosie cree que a los espectadores les sorprenderá la historia de amor que llevarán a la serie. "Los fanáticos conocen sus matrimonios fallidos: el primero, segundo y tercero. Pero hay una hermosa historia de amor, sacada de su libro, sobre Fernando, su alma gemela. Van a ver esa historia, él ofrecerá muchos más detalles", dijo Rosie. "También sabrán más sobre los difíciles últimos meses de la vida de Jenni. Contaremos estas historias porque creemos que son necesarias. Chiquis (la hija de Jenni) se comprometió al 100% a decir lo que ocurrió y aclarar las cosas".

Los detalles del conflicto de Jenni con su hija (solo meses antes de su muerte) no son claros, pero la familia prometió explicar qué ocurrió a puertas cerradas durante esa época.

