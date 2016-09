Michael Arroyo sale en defensa de Ambriz

​El Apertura 2016 está a la mitad del camino y América siempre ha estado en zona de Liguilla. Por eso el ecuatoriano Michael Arroyo salió en defensa de su técnico, Ignacio Ambriz, quien ha recibido cuestionamientos de su propia afición.

"No pasa lo que se habla fuera de que no se le respeta en el camerino, de que no tiene la capacidad para estar en América. Si está aquí es por algo, por lo que ha hecho, por lo que ahorita quiere conseguir, porque tiene muchas ganas como las tenemos todos de seguir ganando títulos, porque estamos en el club más grande de México. Con todo respeto a los otros clubes, sabemos que estar en América es una exigencia, al triple, te exigen mucho. Creo que es un cuerpo técnico que tiene mucha ganas".

Arroyo no se siente cómodo como suplente, a pesar de acatar las decisiones de su técnico.

"No me gusta entrar de cambio, o sea, me gusta respetar, me gusta trabajar, siempre en los equipos que he estado he luchado por ser titular y lo he conseguido".

Ante la ausencia por suspensión de Rubens Sambueza, el ecuatoriano se perfila como titular con las Águilas ante León en la jornada 9. Habrá Estadio Azteca lleno pues los boletos fueron regalados durante la semana.









