Fernando del Solar regresa al trabajo pero no como conductor

​Después de 4 años de luchar contra el linfoma de Hodking que lo ha mantenido alejado de la televisión, una vez más, Fernando del Solar muestra su fortaleza y regresa al trabajo. Para sorpresa de todos, el conductor no retomó su lugar en el programa Venga la alegría, no, esta vez, el argentino decidió volver a reunirse con su público de una manera más íntima: como conferencista. Dicen que no hay mejor terapia que compartir con los demás tu experiencia y, así lo ha hecho, pues ha decidido hacerlo.

Más fuerte que nunca, el argentino lanzó Arriba los Corazones, conferencia testimonial con la que busca cambiar vidas a través de su propia experiencia. Esta nueva aventura comenzó en Chetumal,el pasado 1 de septiembre, día en que luego de una temporada alejado de sus fans, Fernando volvió a escuchar el aplauso de su público, uno muy especial, pues por primera ocasión compartió su travesía contra el cáncer.

Al parecer este nuevo trabajo tiene muy entusiasmado al conductor, quien cada día luce más recuperado, eso sí, su labor como conferencista no lo distrae de su principal objetivo: erradicar por completo la enfermedad. Y es que sus conferencias no interfieren en su tratamiento y, como cada semana, él asiste a su sesión de “kriptonita”, como llama a la quimioterapia.

Fernando ha podido hacer este proyecto posible gracias al apoyo de la Fundación Siinikoob. El donativo de cada conferencia está destinado a la campaña Mochilas Felices, proyecto con el que se compran útiles escolares para pequeños en situación vulnerable. El mayor combustible de Fernando en estos momentos es la solidaridad, pues a través de esta experiencia no sólo está compartiendo su testimonio, también se suma a esa cadena de ayuda que, al menos en su primera conferencia, consiguió que más de 1500 niños regresaran a clases.

Durante el testimonial, Fernando abre su corazón al público y comparte, además de su batalla contra la enfermedad, el duelo de perder salud, pareja y trabajo de un solo golpe. Pero su conferencia no es lo único que lo tiene de nuevo en la jugada, esta semana, el conductor anunció que acaba de firmar con una casa editorial que se encargará de escribir su biografía, un texto que sin duda se convertirá en el documento más importante al contener todos sus aprendizajes a través de la vida.

