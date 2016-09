Termina la tregua en Siria y continúan los ataques

​La tregua en Siria entre el régimen del presidente Bashar Al Assad y las facciones rebeldes ha entrado en su recta final, entre acusaciones de Damasco contra Estados Unidos de haber atacado una posición del Ejército sirio y sin que las partes hayan podido ponerse de acuerdo para la entrada de ayuda humanitaria.

El portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Siria, David Swanson, aseguró que los cuarenta camiones de ayuda humanitaria de la ONU para los barrios asediados de la ciudad siria de Alepo continúan estancados en la frontera sirio-turca a la espera de recibir "luz verde".

Desafortunadamente, no hay novedades, seguimos esperando", declaró por teléfono el portavoz de la OCHA, que calificó de 'frustrante' esta situación.

No obstante se mostró optimista de que todas las partes del conflicto, incluidos los que ejercen influencia, alcancen un acuerdo antes del fin de la tregua, que concluye al filo de la medianoche de este domingo.

Estamos listos para salir en cuanto recibamos la luz verde", concluyó el portavoz de la OCHA.

El general Víktor Poznijir, del Estado Mayor ruso anunció hoy, por su parte, que se ha logrado un acuerdo para permitir el paso de un convoy de ayuda humanitaria de la ONU a la ciudad siria de Muadamiya (en la provincia de Damasco) mañana, día 18.

El director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Rami Abderrahman, destacó que el alto el fuego "no marcha bien" y agregó que tras las violaciones registradas, no podía confirmar si la tregua continuaba o no.

Esto deberían confirmarlo los rusos y los estadunidenses", destacó, en referencia a que el cese de hostilidades, que comenzó el lunes, fue acordado entre Rusia, socio de Al Assad, y Washington, baluarte de las facciones rebeldes.

VIOLACIONES

En las últimas horas, se han registrado violaciones de la tregua en las zonas donde se aplica el alto al fuego, que no ha entrado en vigor en las regiones donde actúan los grupos terroristas Estado Islámico (EI) y Frente de la Conquista del Levante, antes conocido como el Frente al Nusra y entonces vinculado a Al Qaeda.

Las Fuerzas Armadas acusaron a la coalición internacional comandada por Washington de atacar posiciones militares en la zona del monte Zarda, cerca del aeropuerto de Deir al Zor, situado en el este del país.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, citando a fuentes militares del interior del aeródromo, aseguró que en el bombardeo murieron al menos 30 miembros de las fuerzas del régimen sirio.

No obstante, el Observatorio indicó que no pudo "ni confirmar ni desmentir" la información debido a que la misma zona, controlada en su mayoría por el grupo terrorista Estado Islámico, también ha sido bombardeada "de manera intensa" por aviones rusos.

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso informó de que en ese ataque aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos murieron unos 60 soldados del Ejército sirio y cerca de un centenar resultaron heridos.

Hasta el momento ni Estados Unidos ni Rusia se han pronunciado sobre lo ocurrido que, según Damasco, es una prueba irrefutable del apoyo de " Estados Unidos y sus socios a la organización terrorista Daesh y al resto de organizaciones terroristas".

El Observatorio informó hoy de la muerte de tres jóvenes, así como de la de una mujer y una niña por bombardeos del régimen sirio, en la ciudad de Telbisa, en la periferia septentrional de Homs.

Asimismo, indicó que han vuelto a reproducirse los choques entre las fuerzas del régimen y facciones islámicas rebeldes en los alrededores de Damasco.

Por su parte, la agencia oficial siria de noticias, SANA, informó hoy de violaciones por parte de los grupos armados, a los que acusó de lanzar diez proyectiles contra localidades de la periferia septentrional de Hama (centro), así como en Damasco.

En este sentido, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, pidió hoy a su colega estadunidense, John Kerry, que las fuerzas de Estados Unidos se involucren plenamente en el control del alto al fuego en Siria o Washington será responsable de su fracaso.

Según el general Viktor Poznijir, en los cinco días de tregua, "sólo las partes rusa y siria han cumplido sus compromisos; Estados Unidos y los así llamados grupos de oposición moderada bajo su control no han cumplido ni una sola de sus obligaciones".

Poznijir insistió en que el punto clave en el acuerdo entre Moscú y Washington es que Estados Unidos distinga entre oposición moderada y los grupos como el Frente de la Conquista del Levante y Estado Islámico, algo que todavía no ha cumplido, según Rusia.

El desvanecimiento de la tregua ha coincidido con una mayor tensión entre sus principales patrocinadores, Estados Unidos y Rusia, y ha dado un nuevo giro tras un bombardeo aéreo contra posiciones del Ejército sirio, que responsabilizó directamente a Washington.

​