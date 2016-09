Fotoperiodista embarazada agredida por la CNTE está a salvo de todo riesgo

Citlalli Cid, fotoperiodista embarazada que trabaja para El Tiempo de Oaxaca, quien fuera agredida en días pasados por maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aseguró el día de hoy que, tanto ella como su bebé —que nacerá en un aproximado de dos meses—, están a salvo de todo riesgo.

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, señaló que ‘estoy en tratamiento para que no haya ningún problema, como parto prematuro o cosas de ese tipo’, añadiendo que ‘todo está bien: cuidándolo’.

​<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Molestos integrantes de la s22 pusieron en riesgo el embarazo de la fotógrafa Citlali Cid. PoliciasoloMira <a href="https://twitter.com/CNNMex">@CNNMex</a> <a href="https://t.co/KMkX0uzMtd">pic.twitter.com/KMkX0uzMtd</a></p>— ezequiel gomez leyva (@CHEQUELEYVA) <a href="https://twitter.com/CHEQUELEYVA/status/777245877270228992">17 de septiembre de 2016</a></blockquote> < script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> ​





Me encontraba realizando mi trabajo sobre los trabajadores de la educación en la calle Guerrero del centro de Oaxaca; tomaba fotos cuando una mujer se me acercó y me dijo que si algo les pasaba se «iban a ir contra mí».

Me pidieron que borrara mi trabajo, a lo que me negué, y después la señora empezó a llamar a más mujeres: la gente se acercó inmediatamente”, narró la trabajadora de la información.

Describió que, después, una mujer comenzó a gritar «¡compañeras, vengan, me están agrediendo!», para que después otros profesores le comenzaran a tomar videos y fotos por medio de los teléfonos celulares, en caso de que necesitaran identificarla, si es que los intereses o la integridad de los maestros resultara agraviada.



Una señora (transeúnte de la calle) que iba pasando, me tomó y me metió a una tienda para que me protegiera’ de las posibles agresiones, ‘pero ya habían llegado de 40 a 50 maestros y comenzaron a amenazar con atacar el local si no me salía’ del mismo, ‘que me daban diez segundos…’.

Citlalli Cid se comunicó con sus colegas, los cuales acudieron a la brevedad para apaciguar los ánimos de los trabajadores de la educación; los profesores seguían arguyendo amenazas en caso de que algo contrariara sus labores: ‘que somos prensa vendida’, pregonaban los integrantes de la CNTE.​