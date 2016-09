El PRI está desorganizado, podría repetir la derrota ahora en la renovación de las 212 alcaldías

​La gente y la militancia ya no quiere votar por el PRI, es evidente la falta de organización y poco se ha hecho después de que se perdió la gubernatura, afirmó el diputado local, Octavio Pérez Garay.

El legislador consideró que es necesario que se reagrupen los líderes y militantes del tricolor, o de lo contrario, se repetirá la derrota ahora en la renovación de las 212 alcaldías.

“Yo veo un panorama complicado para nosotros, el tiempo sigue corriendo y en el partido no se ve que estén haciendo nada, no hay los cambios que la militancia espera y persiste la falta de organización por el desconcierto del duro golpe que fue el perder la gubernatura. En el recorrido del día a día me doy cuenta que la gente ya no quiere votar por el partido”, alertó.

Reconoció que hay una animadversión por el tricolor, sin importar que dentro del instituto político existan cuadros que están haciendo las cosas bien.

Afirmó que si los líderes del PRI no se preocupan por las elecciones de alcaldes, que les van a permitir replantear la plataforma para poder recuperar la gubernatura, poco se podrá hacer en el 2018.

Pérez Garay reconoció que hay preocupación de lo que pasa al interior del PRI, pues los líderes siguen “sentados reflexionando porqué se perdió la gubernatura, mientras que los otros partidos siguen creciendo”.

Y no se ha entendido que se tienen que empezar a trabajar para poder recuperar la confianza de los electores, pero especialmente de los militantes y poder ganar la mayoría de las alcaldías el año que entra.

Se pronunció a favor porque se dé un cambio de dirigencia en lo inmediato, para que llegue alguien que tengan una nueva visión e inyecte ánimo a la militancia y se puedan reagrupar con miras a la elección del año que entra.

Dijo que debe ser una persona incluyente, que no tenga temor a confrontarse con la nueva administración estatal, pues ahora le toca al PRI ser oposición, “tenemos que buscar una persona con perfil conciliador, con la experiencia de los grupos en el Estado y que tenga la voluntad al diálogo”.

El priista descartó que Jorge Carvallo o Adolfo Ramírez Arana puedan ocupar la dirigencia, consideró que la figura idónea para reagruparse en torno al tricolor es el senador José Francisco Yunes Zorrilla.

