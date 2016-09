Gobierno de Duarte discrimina a choapenses de ayuda social

Los apoyos que enviaba el Gobierno del Estado de Veracruz para el DIF municipal de Las Choapas, fueron suspendidos desde el año pasado y hasta la fecha no envían nada, por lo que la ayuda a los choapenses que lo necesitan son dadas con recursos del ayuntamiento, reconoció la directora del DIF, Adolfina Morales Mayo.

La funcionaria municipal indicó que los apoyos dejaron de llegar desde julio de 2015, ya que cada dos meses enviaba el DIF estatal unas 540 despensas, pero por razones hasta el momento desconocidas dejaron de mandar este recurso en especie, que era repartido entre las familias más vulnerables o de la tercera edad.

Señaló que esto les ha afectado gravemente, pues las familias dejaron de recibir las despensas, actualmente, siguen acudiendo algunas personas a pedir ayuda, pero no a todos se les da, porque no hay suficiente para otorgar despensas a los choapenses que acuden en busca de apoyo.

Explicó que el ayuntamiento con recursos propios ha estado adquiriendo despensas para entregar, además de las gestiones que ha hecho la esposa del alcalde Gloria Ochoa Rueda, la cual ha platicado con amigos y empresarios y ellos hacen donaciones que son entregadas a las familias, afirma que se ha llegado a reunir hasta 120 despensas.

Morales Mayo también explicó que dejaron de llegar los desayunos escolares calientes y los fríos, los cuales eran repartidos entre los alumnos de nivel básico.

En el año 2014, los apoyos también fueron suspendidos, pero en esta ocasión fue por una observación de 600 mil pesos que observó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado a la Cuenta Pública 2014, específicamente en el mes de mayo de ese año cuando el Concejo Municipal era presidido por Esteban Lendechy Ochoa.

La ex directora del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, informó en una entrevista pasada que en el tiempo en el que estuvo como directora del DIF apoyando a la ex presidenta Magdeleyne Núñez Hernández, no se distribuyeron despensas y tampoco se recibieron despensas de parte del DIF Estatal.

Explicó que después de que asumieron el Concejo Municipal realizó diversas solicitudes que dirigió a la directora estatal Astrid Elías Mansur, para pedirle que mandara despensas a este municipio, pero nunca llegaron.

Desde el año 2014 es que Las Choapas ha tenido problemas para recibir estos apoyos, y de acuerdo con la actual directora del DIF, se espera que así finalice la administración de Javier Duarte de Ochoa.

