George Clooney apoya a Amal en su trabajo más peligroso

​Un trabajo como el de Amal Clooney a veces tiene riesgos, pero la abogada ha decidido entregarse a su labor aunque no siempre sea muy fácil. Consciente de esto, su esposo, George Clooney, ha decidido apoyar la carrera de su mujer aun cuando la preocupación está siempre latente. Sobre todo, en la asignación más reciente de Amal, quien ha dado una entrevista a Today para hablar sobre el difícil caso.

En esta ocasión, Amal está representando a Nadia Murad, una sobreviviente de tráfico humano a manos de Isis. “Esto es algo que discutí con mi esposo antes de tomar algo como esto. Lo discutimos y estamos conscientes de que hay algunos riesgos”, explicó la abogada. “Él también conoció a Nadia y pienso que estaba conmovido por las mismas razones y él entendió, éste es mi trabajo”, y no es para menos el que tengan sus reservas, después de que el grupo extremista islámico haya amenazado recientemente a su defendida.

Sobre cómo decidió involucrarse en un caso como éste, Amal fue tajante: “Ella me hizo tomar esta decisión, porque la conocí y pensé: ‘no puedo ignorar esto’”. Pero esto no significa que la abogada se sienta especialmente temeraria. “No creo que nadie pueda pensar que es muy valiente comparado con lo que Nadia está haciendo. ¿Sabes? Esto no es una broma. Es ISIS. Le han enviado amenazas muy específicas, diciéndole que la van a tener de vuelta”, narra la británica.

“No podría imaginar algo peor hecho por un humano a otro”, dijo Amal durante la entrevista visiblemente indignada con el caso. Al hablar de un discurso que dio hace unos días en la ONU donde mostró su molestia, dijo que no puede creer que no se haga nada para detener lo que está sucediendo. Y al parecer, ella está completamente entregada a trabajar por la causa en lo que se está convirtiendo en uno de los casos más importantes de su carrera.

Ésta no es la primera vez en la que Amal se ve involucrada en un caso de alto perfil. A lo largo de su carrera se ha especializado en temas polémicos y de difícil solución. Ha defendido a personajes como Julian Assange, periodistas de Al Jazeera y ha trabajado en la difusión del genocidio en Armenia.

