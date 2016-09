Maya Hawke, la nueva it girl

​Maya Hawke, hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, quien –como era de esperarse- ha comenzado su camino en el mundo del modelaje.

¿Su primer paso al estrellato? Convertirse en la imagen de la nueva campaña de AllSaints, en la cual sus ojos grandes y azules, pelo rubio, pecas, pero sobre todo su actitud desenfadada y feliz son los protagonistas, mientras modela prendas bohemias y retro.

Maya también actúa en un corto de esta campaña llamado Far From Here (Lejos de aquí), el cual fue grabado en los alrededores de Woodstock, cerca de Nueva York, en donde tiene una casa, y es la locación perfecta para reflejar el instinto de escapar de la ciudad al campo y explorar la naturaleza y juventud inocente, como lo afirma la marca inglesa en su página

En dicho video, Maya aparece caminando y saltando por la vegetación de este lugar, al mismo tiempo que ve a la cámara y sonríe, reflejando su frescura y personalidad espontánea. "Cualquiera que pase tiempo con Maya te dirá que es inteligente, cool y posee un entusiasmo contagioso por nuevas ideas, procesos creativos y para la vida en general", confesó Wil Beedle, director creativo de AllSaints.

Maya es la hija mayor de Ethan y Uma, quienes tuvieron otro hijo llamado Levon pero se separaron tras cinco años de matrimonio, en 2003. ¿Es Maya la nueva it girl y la próxima promesa de la moda? ¡Nosotros aseguramos que sí!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tKixsJcCBrI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>