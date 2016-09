Hello Kitty tiene su propio avión

​Si eres fan de Hello Kitty seguramente te encantaría viajar en este avión.

Uniforme de azafatas, asientos, comida y hasta el papel higénico son de Hello Kitty.

La aerolínea taiwanesa Eva Air decidió crear un avión inspirado en la famosa gatita. Sí, existe un vuelo con la temática exclusiva de Hello Kitty. La magia de Hello Kitty no solo está plasmada en la parte exterior del avión. Dentro de la aeronave todo está relacionado con la famosa minina.

