Denuncian que CADI del DIF está en malas condiciones

​Las instalaciones del Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil (CADI) “Eva Sámano” carecen de mantenimiento, denunció una madre de familia.

En entrevista, señaló que los ventiladores y los equipos de aire acondicionado se encuentran en malas condiciones, pese a que las autoridades del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) les piden dinero constantemente.

“Estuvieron los niños como dos meses sin clima porque el ayuntamiento no había pagado el recibo no sé de qué y a cada ratito nos piden cooperación, no es justo, estoy muy molesta, no se vale”, expresó la tutora.

La inconforme acusó que los titulares del DIF municipal nunca visitan el CADI Eva Sámano más que para tomarse la foto, pero no hacen nada por mejorar las instalaciones en las que toman sus clases decenas de niños.

Otra de las quejas expuesta a los directivos del organismo asistencial fue el costo de los libros que utilizan alrededor de 200 infantes.

“Los libros están carísimos, 600 casi son de libros, la inscripción está bien pero los libros, no se vale. Mire los ventiladores se están cayendo, los climas están peor y si nosotros como padres no hablamos”, manifestó.

Por su parte, las autoridades del DIF municipal entregaron útiles escolares a los niños del CADI Eva Sámano, que se ubica en el cruce de las avenidas Galeana y Gutiérrez Zamora.

El año pasado, el gobierno local informó en un comunicado que se rehabilitaron las instalaciones del CADI Eva Sámano, dirigido por la maestra Patricia León López.

“Los trabajos incluyeron también la aplicación de pintura en las aulas y rehabilitación de las áreas recreativas, donde se pintaron señalizaciones y se reacondicionaron los juegos”, detalló el boletín de prensa.​