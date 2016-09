Hijo de Trump comparó a refugiados sirios con caramelos envenenados

En un tuit, Donald Trump Jr. comparó a los refugiados sirios con caramelos envenenados.

En un intento de promocionar la campaña presidencial de su padre, el más joven de los hijos de Trump subió una foto de un cuenco de los dulces de la marca Skittles, acompañado de una advertencia.

Si yo tuviera un cuenco de skittles y le dijera que sólo tres lo matarían, ¿tomaría usted un puñado?", afirmó el tuit en la cuenta verificada @DonaldTrumpJr.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">This image says it all. Let's end the politically correct agenda that doesn't put America first. <a href="https://twitter.com/hashtag/trump2016?src=hash">#trump2016</a> <a href="https://t.co/9fHwog7ssN">pic.twitter.com/9fHwog7ssN</a></p>— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) <a href="https://twitter.com/DonaldJTrumpJr/status/778016283342307328">19 de septiembre de 2016</a></blockquote> < script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> ​

Ése es nuestro problema con los refugiados sirios", añadió el comentario, que desató revuelo y muchos tuits negativos en internet.

Esta imagen lo dice todo. Acabemos con la agenda políticamente correcta que no pone a Estados Unidos en primer lugar", añadió el tuit.

Su padre, el candidato presidencial republicano Donald Trump, ha abogado por imponer límites estrictos a la inmigración y ha acusado a su rival, la demócrata Hillary Clinton, de defender la aceptación de decenas de miles de refugiados.

El tuit se publicó después de que líderes mundiales en Naciones Unidas aprobaron el lunes una declaración dirigida a ofrecer una respuesta más coordinada y humana a la crisis global de refugiados. Los desplazados sirios suponen una parte importante de la crisis.

La empresa matriz de Skittles, Wrigley Americas, se distanció del tuit con una respuesta cortante, con la que se opuso a la premisa de Trump Jr.

Los Skittles son dulces. Los refugiados son personas. No nos parece que sea una analogía apropiada", afirmó la vicepresidenta de Asuntos Corporativos Denise Young en un comunicado.

Con respeto, vamos a abstenernos de hacer más comentarios, pues cualquier cosa que digamos podría ser malinterpretado como un intento de comercialización", añadió.

Durante la campaña, Trump padre ha pedido en repetidas ocasiones una moratoria a la política que ahora permite la aceptación de refugiados sirios. Ese llamado a una moratoria forma parte de llamados de mayor alcance contra los inmigrantes, que ha incluido el pedir la prohibición total de los inmigrantes musulmanes en Estados Unidos "hasta que sepamos qué diablos está pasando".

Clinton ha dicho que trataría de expandir el actual programa de refugiados del presidente Barack Obama a fin de aceptar unos 65 mil refugiados sirios. Estos se sumarían a las decenas de miles de refugiados aceptados en todo el mundo cada año. Clinton dijo que iba a continuar con la investigación de antecedentes de esas personas, que ya está en vigencia, un esfuerzo que puede tomar varios años en completarse.

Cientos de miles de sirios han buscado refugio en Europa, mientras que muchos otros esperan en países vecinos y campos de refugiados a que termine la guerra o una oportunidad de alejarse de las matanzas.

Obama prometió que Estados Unidos aceptaría 10 mil sirios en este año fiscal, que termina el 30 de septiembre, y alcanzó ese número un mes antes. Esto se suma a alrededor de 75 mil refugiados de otras partes del mundo.





​