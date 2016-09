Gobierno del Estado se niega a pagar 80 mdp a agencias de viajes

Diversas dependencias estatales, principalmente la Secretaría Particular del Gobierno del Estado, deben alrededor de 80 millones de pesos, a unas 40 agencias de viaje, reveló la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Idheanna Gómez Ortiz.

En entrevista, afirmó que hasta ahora se han negado a registrar dicho monto, aunque ya están facturados los servicios.

Dijo que se trata de pasivos por renta de aviones chárter, renta de camionetas y camiones, reservaciones de hotel, pago a guías de turistas, entre otros conceptos, derivados de los servicios a invitados especiales de la administración estatal para que conocieran Veracruz.

Expuso que por esta razón, y también derivado de la violencia que impera en la entidad, solo en la capital del Estado han cerrado dos agencias de viajes en lo que va del año.

En ese sentido, lamentó que el actual encargado de la Secretaría Particular del Ejecutivo del Estado, José Ramón Cárdeno Shaadi, se ha negado a reconocer los adeudos desde que llegó al cargo el pasado mes de febrero.

“Él te dice yo no te lo contraté, nosotros por qué vamos a reconocer algo que no hicimos; es decir no están hablando como institución, se están lavando las manos”, criticó la empresaria.

Al asistir a una reunión que sostuvo la iniciativa privada este miércoles con diputados electos del PAN, adelantó que por ahora mantendrán el diálogo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), no obstante en breve podrían recurrir a acciones legales.

“Ellos traían gente de fuera, nosotros no podemos indagar de donde eran, pero que de que venía mucha gente de fuera sí, cómo es posible que sea la oficina de gobernador la que más debe y que no se quiera reconocer”; cuestionó.​