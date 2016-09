Protestan vectores en Coatza; aún sin cobrar dos meses de salario

​Decenas de trabajadores del departamento de vectores realizaron un plantón a las afueras del edificio de la Jurisdicción Sanitaria No. XI, en Coatzacoalcos, debido a que no han recibido el pago de dos meses de salario.

Los inconformes explicaron que a tres días del paro laboral que inició en todo el estado no hay respuesta positiva por parte del Gobierno de Veracruz, pese a que se trata de recursos federales así como del riesgo de que los casos de zika, dengue y chikungunya incrementen en esta región por la suspensión de las actividades de fumigación y abatización.

“Nos dicen que no hay dinero, pero pues ellos tienen familia que mantener, hijos que van a la escuela. No dan fecha, ayer se corrió el rumor de que estaban depositando a las jurisdicciones, pero hasta ahorita aquí no nos han confirmado ningún depósito”, señaló el delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en Coatzacoalcos, Urbano Ortiz Pérez.

Además, dijo que también está pendiente la entrega de uniformes, reembolso de insumos y gastos de camino para el personal de base.

Incluso, dejó entrever que los vectores podrían quedarse sin la formalización de sus contratos.

“Nos están avisando que el secretario salud dijo que en definitiva no hay recursos, puede haber formalizaciones de palabra, pero en lo económico no, desaparecen el dinero y no sabemos qué es lo que está pasando en Veracruz”, apuntó.

Ortiz Pérez expuso que analizarán la posibilidad de cerrar carreteras debido a la desesperación del personal.

Los trabajadores, por su parte, confirmaron que han tenido que recurrir a préstamos y empeños para salir adelante debido a que llevan cuatro quincenas sin cobrar su salario y actualmente está corriendo la quinta.

​