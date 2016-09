Continúan en aumento los casos de zika en México

​El jefe del Departamento de Infectología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Isidro Zavala Trujillo, indicó que continuará en aumento los casos de zika en México.

El infectólogo añadió que de acuerdo a los registros de estas últimas semanas, los casos de infección del virus del zika en México ascienden a tres mil 15, y las cifras podrían aumentar.

Manifestó que el estado de Veracruz es el mayor afectado con 716 casos registrados.

Señaló que las secretarías de Salud de cada estado realizan campañas informativas, estrategias de control, medidas de protección y prevención con la sociedad mexicana para evitar la reproducción del mosquito.

El experto consideró que se necesita una mayor cultura de prevención, educación médica y autoprotección de hogares, grupos e individuos por parte de la sociedad, para detener la reproducción del insecto portador del virus.

Dijo que se debe evitar la reproducción del mosquito, "este tema es importante, si no hay vector no hay infección, debemos tener cuidado, se ha descubierto que no hay antivirales efectivos contra el virus y que puede transmitirse también a través de relaciones sexuales".

Zavala Trujillo comentó que el virus "dura en el semen hasta seis meses y puede contagiarse por relaciones sexuales, si la persona presentó síntomas de la enfermedad debe acudir al doctor periódicamente para revisión".

Detalló sobre las características de reproducción, transmisión del virus por la picadura del mosquito y su comportamiento en zonas pobladas por humanos, así como de las formas de transmisión y el cuadro clínico.

El periodo de incubación es de tres a 14 días, la enfermedad permanece por varios días en el cuerpo, y los síntomas comunes son fiebre de inicio súbito, cefalea, conjuntivitis, precisó.

Sobre cómo el virus afecta a mujeres embarazadas, "entre las consecuencias, el bebé o producto podría sufrir microcefalia al nacer y necesitará de cuidados especiales y exámenes continuos".

A su vez, la inmunóloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Guadalupe Zavala Cerna, urgió a concientizarse sobre la necesidad de educar a la población en el tema del zika.

Explicó que la población en general debe estar informada, disminuir el contacto con el vector y enterarse de cuándo acudir al médico para ser diagnosticados si se enferman.

"Una población educada es una población sin miedo y con herramientas para combatir epidemias, si no está educada puede tener miedo, ansiedad y exagerar en temas que no benefician en la resolución de problemas y necesidades que tenemos en diferentes temáticas de salud".

Subrayó que continúan con las investigaciones sobre el contagio del virus y la respuesta del cuerpo humano y de animales, "el diagnóstico clínico es difícil de realizar por los síntomas y signos que se parecen a los de otros virus como el dengue".

La especialista destacó que el examen de sangre debe realizarse en las primeras horas cuando se presentan los síntomas; si se viaja a una zona de zika se debe cubrir brazos y piernas, usar repelente y mallas para dormir y no tener las relaciones sexuales sin protección.​