Mujer que huyó del ISIS fue nombrada embajadora de la ONU

Nadia Murad es una mujer yazidí de 23 años. Su vida cambió radicalmente el 3 de agosto de 2014, cuando el Estado Islámico irrumpió en su ciudad, situada el norte de Irak. Fue secuestrada, vendida y convertida en esclava sexual.

A los pocos meses consiguió escapar y su voz se ha convertido en azote que denuncia ante todo el mundo las atrocidades del Estado Islámico. Tras conocer su historia y su valor, la ONU decidió rendirle homenaje.

"Estoy aquí ante ustedes para representar a los que se han ido. No podemos traerlos de vuelta. Con su recuerdo en la memoria continuaremos luchando, continuaremos luchando siempre”, dijo la joven.

En el marco del Día Internacional de la Paz, Nadia Murad fue nombrada embajadora de Buena Voluntad de la ONU. Desde ahora su voz tendrá un respaldo y alcance mayor.

"Como ya saben, en la noche del 3 de agosto de 2014 todo cambió. El Estado Islámico vino a secuestrar, a asesinar, a cometer violaciones. Esto fue un genocidio. En cuestión de días, de horas quizás, miles de yazidíes fueron asesinados y miles de mujeres y niños secuestrados sólo porque pertenecían a esta minoría. Yo fui llevada a Mosul junto a otras, me utilizaron como quisieron, y no estaba sola, aunque quizás fui la que tuvo suerte. Con el tiempo encontré un camino para escapar donde miles de otros no pudieron y continúan cautivos”, añadió Nadia.

La abogada Amal Clooney, esposa del actor George Clooney, aseguró sentir vergüenza de que haya Estados que ni previenen ni castigan el genocidio porque favorece a sus intereses.

"Siento vergüenza como abogada, porque veo que no se está haciendo justicia. Siento vergüenza como mujer al ver cómo han utilizado a mujeres como Nadia y siento vergüenza como ser humano, al ver cómo ignoramos su grito de auxilio”, dijo Amal.

En 2014 unos 5 mil 200 yazidíes fueron secuestrados y que menos 3 mil 400 todavía están en manos del Estado Islámico. La gran mayoría son mujeres.

